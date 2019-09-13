Дальний Восток получит до 10 млрд рублей на ипотеку под 2%

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев назвал объемы средств, которые будут выделены для финансирования программы льготной двухпроцентной ипотеки на Дальнем Востоке. Уже в 2020 году на программу дадут до 10 миллиардов рублей.

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«В этом году будут там незначительные суммы, а в следующем году, я думаю, что, по первым предположениям, от пяти до 10 миллиардов рублей», — сообщил замминистра финансов в кулуарах форума «Банки России — XXI век», организованного в Сочи Ассоциацией банков России.

По словам Моисеева, незначительные объемы финансирования в текущем, 2019 году связаны с тем, что программа только запускается. А вот к следующему, 2020 году уже будет понятным, например, число молодых дальневосточных семей, которые захотят и смогут участвовать в программе.

«Дальний Восток должен не терять, а обретать людей с их энергией, силой, инициативой», — отметил ранее президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума на заседании Госсовета.

По мнению главы государства, чтобы привлечь людей в регион, пора объявить начало программы ипотечного кредитования под 2% сроком на пять лет для молодых семей. Действовать инициатива начнет уже в этом году. Деньги на ее реализацию будут выделены из казны и Фонда развития Дальнего Востока. Кредит начнут выдавать на покупку нового жилья или строительство частного дома на полученном «дальневосточном гектаре».