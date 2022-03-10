Coca-Cola повысит цены на свою продукцию

Компания Coca-Cola предупредила российских клиентов о повышении цен на ассортимент своей продукции. Рост стоимости составит от 15 до 30%. Он начнется с 14 марта. Повышение цен происходит на фоне заявлений компании о приостановке работы в стране. Об этом пишет «Коммерсант».

По имеющимся данным, стоимость газированных напитков предполагается повысить на 15%, стоимость соков на 19%, а для кофе наценка составит 30%. Предполагается, что на это решение могло повлиять удорожание сырья, материалов. логистики, а также отказ компании от местных инвестиций.

«Официальное письмо и прайс-лист будут отправлены позже. На текущий момент вы можете сделать заказ на продукцию по старым ценам», — сказано в сообщении «Coca-Cola HBC Россия».

Компания Coca-Cola 8 марта сообщила о том, что приостанавливает деятельность в России. Это связано с ситуацией на Украине. В компании отметили, что продолжат следить за событиями. По мнению экспертов. приостановка бизнеса касается, скорее всего, инвестиций в маркетинг и новые проекты со стороны головного офиса компании, в том время как изготовлением и поставками продукции занимается российское отделение.

О приостановке выпуска международных брендов Pepsi, Mirinda и 7Up в РФ заявил главный конкурент Coca-Cola— компания PepsiCo. Она объявила о своем решении 9 марта и отметила, что прекратит прием заказов по брендам в трехдневный срок.