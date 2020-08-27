Что делать при двойном списании денег с карты. Советы эксперта

Повторное списание денег за одну и туже покупку или услугу вызывают технические сбои в обслуживании. Оно может произойти не только по последнему платежу, но и по одному из предыдущих.

Преподаватель кафедры «Банковское дело» университета «Синергия» Антон Рогачевский сообщил агентству экономической информации «Прайм», что платежи происходят в несколько этапов. Они проводятся через карту, магазин с POS-терминалом, банк-эмитент карты, банк-эквайер и национальную платежную систему.

К удвоению суммы моет привести сбой на любом этапе обслуживания запроса. Но чаще всего проблемы вызывают ошибки в работе ПО и прерывание связи.

«Столкнувшись с данной проблемой, не стоит сильно переживать. Для разрешения ситуации надо обратиться в банк и предоставить информацию о возникшей проблеме», — посоветовал эксперт.

На двойные списания с карт в ноябре 2019 года пожаловались клиенты Райффайзенбанка. Кредитная организация признала сбой, который устранили за несколько часов. Деньги людям вернули.