Что делать, если задерживают зарплату? Советы эксперта

Уткин рассказал, что согласно Трудовому кодексу работник имеет право приостановить работу и требовать выплаты всей суммы, если зарплату задерживают на 15 дней и более. По этому поводу он обязан составить письменное уведомление руководству. При этом следует быть аккуратным, чтобы работодатель не смог уволить сотрудника за прогул. Юрист уточнил, что прогулом считается, если сотрудник без уважительной причины отсутствует на рабочем месте больше четырех часов.

Также можно направить жалобу в Государственную инспекцию труда (Роструд) и продублировать ее в прокуратуру. Уткин уточнил, что в этом случае необходимо документальное подтверждение факта задержки зарплаты.

«Никакие устные аргументы не помогут. Также в Роструд имеет смысл обращаться, только если речь идет о задержке белой зарплаты. Если вы работаете неофициально или ваши доходы не задокументированы, вам никто не поможет», — уточнил юрист.