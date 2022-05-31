Ряд стран-членов ОПЕК рассматривают возможность приостановки участия России в сделке по добыче нефти ОПЕК+. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных делегатов организации.

По данным издания, идея о приостановке членства РФ возникла на фоне введени санкций за проведение спецоперации и согласования Евросоюзом частичного эмбарго на импорт российской нефти. WSJ утверждает, что подобные меры «начинают подрывать способность» Москвы добывать больше полезных ископаемых.

Россия в 2021 году договорилась с Организацией стран-экспортеров нефти и девятью государствами, не входящими в ее состав, ежемесячно увеличивать объемы добычи сырья.

Ранее сообщалось, что лидеры стран-членов Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт нефти из России. Соглашение об эмбарго затрагивает две трети импорта российского сырья.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что достижение Евросоюзом соглашения по эмбарго на российскую нефть фактически сократит ее импорт к концу 2022 года на 90%.