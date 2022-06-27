Члены Гильдии финансовых аналитиков заявили, что дефолта в России боятся не стоит

Ряд западных источников сообщил о наступлении в России дефолта по платежам по внешнему долгу. Однако такая ситуация никак не отразится на финансовом рынке страны, уверен экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, дефолт в стране является искусственно созданным. Несмотря на то, что Россия не смогла выплатить обязательства по долгам перед странами Запада, страна расплачивается рублями. Иностранные инвесторы вкладывают в Россию больше средств, чем Москва в зарубежные сраны.

«Думаю, что к зиме вопрос энергоносителей встанет острее, закончится спецоперация и будем договариваться. Я не воспринимаю это все серьезно», — пояснил экономист.