Член Совфеда рассказал о мерах по снижению уровня бедности в России

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, какие меры необходимо предпринять для дальнейшего снижения уровня бедности в России, написал сайт RT.

Согласно данным Росстата, число малоимущих в нашей стране в прошлом году ощутимо снизилось. Рязанский заметил, что в 2020 году государство произвело довольно большой объем выплат в связи с пандемией коронавируса.

«В общей сложности более 200 с лишним миллиардов рублей. Плюс не надо забывать, что в 2020 году достаточно серьезные выплаты были врачебному и сестринскому персоналу, тем, кто работал на машинах скорой помощи», — пояснил член Совфеда.

Рязанский напомнил, что в нашей стране есть системная повышенная индексация размера пенсий неработающим пожилым людям. Уточняется, что в при хорошем развитии событий изменится ситуация по индексации пенсий работающим гражданам.

«Мы очень надеемся, что и они смогут пополнять потребительский бюджет за счет индексации. Вся система выплат детских пособий семьям — этот тоже инструмент остается», — отметил политик.

По его мнению, социальный контракт, является подспорьем, которое поможет решать проблему малообеспеченных семей. Также изменит ситуацию в лучшую сторону повышение МРОТ.