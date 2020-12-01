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    01 декабря 2020, 15:42

    Член Совфеда Елена Бибикова рассказала, кому выплатят в декабре две пенсии

    Полина Петрова

    Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова объяснила, кому в этом месяце выплатят две пенсии — за декабрь и за январь, пишет «Парламентская газета».
    Член Совфеда Елена Бибикова рассказала, кому выплатят в декабре две пенсии

    По ее словам, такая практика будет распространяться на пенсионеров, которые получают выплаты в праздничные и выходные дни, с 1 по 3 января. Уточняется, что в это время график работы почтовых отделений претерпевает изменения. К обычному режиму они возвращаются с 4 января.

    «Этим людям пенсии будут доставлены в конце декабря. Сумма придет полностью — за весь январь», — процитировал Бибикову сайт «Политика сегодня».

    Бибикова отметила, что январские пенсии выплачиваются раньше срока уже довольно давно. Заранее пенсию перечислят и тем, кому приходят выплаты на банковскую карту с 1 по 10 января. Для неработающих пенсионеров деньги за январь поступят уже с учетом индексации на 6,3%. В среднем по России размер прибавки составит одну тысячу рублей.

    Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля. Их получают те, кто не смог набрать необходимого числа пенсионных баллов и стажа для назначения страховой пенсии. По предварительным данным, индекс будет равен 2,6%.