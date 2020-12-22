Член СФ назвал минусы идеи освободить пенсионеров от НДС на продукты
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский объяснил, какие трудности могут возникнуть при реализации идеи о возвращении НДС за продукты пенсионерам и малоимущим, пишет сайт RT.
По его мнению, администрировать такого рода инициативу будет непросто. В том числе, нелегко разделить покупки с НДС и без него.
«На полках товар лежит одинаковый: и с НДС, и без НДС. Как его различить? Надо повышать материальное состояние этих людей с помощью пенсий, с помощью социальных доплат, с помощью единовременных выплат, ежемесячных выплат», — пояснил Рязанский.
Он уточнил, что с финансовым положением пожилых и нуждающихся было бы разумнее работать через институт доходов, а не через институт расходов.