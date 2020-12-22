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    22 декабря 2020, 11:02

    Член СФ назвал минусы идеи освободить пенсионеров от НДС на продукты

    Полина Петрова

    Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский объяснил, какие трудности могут возникнуть при реализации идеи о возвращении НДС за продукты пенсионерам и малоимущим, пишет сайт RT.
    Член СФ назвал минусы идеи освободить пенсионеров от НДС на продукты

    По его мнению, администрировать такого рода инициативу будет непросто. В том числе, нелегко разделить покупки с НДС и без него.

    «На полках товар лежит одинаковый: и с НДС, и без НДС. Как его различить? Надо повышать материальное состояние этих людей с помощью пенсий, с помощью социальных доплат, с помощью единовременных выплат, ежемесячных выплат», — пояснил Рязанский.

    Он уточнил, что с финансовым положением пожилых и нуждающихся было бы разумнее работать через институт доходов, а не через институт расходов.