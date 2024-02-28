Деньги 28 февраля 2024, 14:15 Член экспертного совета ЦБ Мехтиев предложил не выдавать кредиты при долговой нагрузке выше 50%

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Запрет для ряда граждан на выдачу кредитов требует постепенного подхода. Такое мнение высказал заместитель председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев в пресс-центре ИА НСН.

По мнению специалиста, необходимо ограничить соответствующее право тем заемщикам, показатель долговой нагрузки которых составляет выше 50%.

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Однако данные меры стоит вводить поэтапно, чтобы не вырос черный рынок, как это произошло в Казахстане, пояснил Мехтиев.