Чистый долг РФ превысил ликвидные резервы. Экономист объяснил, что это значит для россиян

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы. Такова информация Центробанка и Министерства финансов. Так ли это страшно для простых россиян, рассказал «360» экономист Владимир Колмаков.

«Сформировавшийся разрыв, то есть так называемый дефицит, — он в целом нормальный. Главное, чтобы его размер не исчислялся разами в процентах к ВВП. Но это не наш случай. Даже в долгосрочной перспективе такая ситуация — нормальная», — заявил Колмаков.

По его словам, увеличение долга связано с несколькими факторами, в том числе оно стало следствием пандемии.

«У нас произошла определенная разбалансировка. Из-за коронавируса бюджет многих доходов недосчитался в некоторые месяцы, по нефтегазовым доходам было небольшое падение. Речь идет об остатках денежных средств на счетах в банковской системе, то есть это фактически казначейские деньги», — сказал эксперт.

В целом чистый долг страны на 1 июля составил 1,55 триллиона рублей. Ранее, как сообщала «Газета.ru», для бюджета страны наличие чистого долга не очень большая проблема, поскольку его отсутствие в принципе редкое для стран явление.