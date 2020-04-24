«Это чисто технический расчет. У них в том же самом обзоре есть другие сценарии — например, если нефть будет по 30, то этих средств хватит на шесть лет. Тут все просто», — заметил собеседник информагентства.

По его словам, все прекрасно понимают, что сценарий с 15 долларами за баррель в течение двух лет маловероятен. Специалист отметил, что все будет зависеть от глубины, продолжительности, динамики пандемии, поскольку цены на нефтяном рынке — это производная от того, что происходит с экономикой мира.