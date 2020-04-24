«Чисто технический расчет». Экономист — об исчерпании ФНБ ликвидных резервов за два года
Экономист Денис Ракша обсудил с ИА НСН прогноз коллег о том, что через два года Фонд национального благосостояния (ФНБ) Минфина может исчерпать свои ликвидные резервы. По их мнению, это произойдет в том случае, если один баррель российской нефти Urals будет стоить 15 долларов.
«Это чисто технический расчет. У них в том же самом обзоре есть другие сценарии — например, если нефть будет по 30, то этих средств хватит на шесть лет. Тут все просто», — заметил собеседник информагентства.
По его словам, все прекрасно понимают, что сценарий с 15 долларами за баррель в течение двух лет маловероятен. Специалист отметил, что все будет зависеть от глубины, продолжительности, динамики пандемии, поскольку цены на нефтяном рынке — это производная от того, что происходит с экономикой мира.