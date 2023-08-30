Деньги 30 августа 2023, 02:20 Чистая прибыль TCS Group выросла в восемь раз Чистая прибыль TCS Group за первое полугодие 2023 года увеличилась в восемь раз РИА «Новости»

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Чистая прибыль TCS Group (головная структура «Тинькофф банка») по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2023 года оказалась в восемь раз выше, чем за аналогичный период прошлого года. Информация об этом появилась в отчете группы.

По данным финансовой компании, чистая прибыль за первую половину 2023 года составила 36,6 миллиардов рублей.

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Чистая прибыль группы за второй квартал текущего года составила 20,4 миллиардов рублей, что почти в семь раз больше, чем за второй квартал 2022 года — 3 миллиарда рублей.

Чистый процентный доход группы на 30 июня 2023 года превысил 100 млрд рублей. А процентный доход за тот же период 2022 года составил 66,3 миллиардов рублей.

Общая выручка группы за полгода выросла на 13,6%, превысив отметку в 212 миллиардов рублей.

В целом активы TCS Group увеличились за полгода на 9% и составили 1,75 трлн рублей.

В июле банк «Тинькофф» ввел комиссию за пополнение карт «Мир» через банкоматы сторонних банков. Мера вступила в силу с 31 июля.