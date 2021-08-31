Чистая прибыль Совкомбанка за первое полугодие 2021 года выросла до 26 миллиардов рублей

Чистая прибыль Совкомбанка в первом полугодии 2021 года составила 26 миллиардов рублей. Главными событиями, которые повлияли на этот результат, стали покупка банка «Восточный» и восстановление экономики. Рост показали как розничные, так и корпоративные линии.

Согласно Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), устойчивая прибыль за шесть месяцев увеличилась на 87% по сравнению с тем же периодом 2020 года и составила 24 миллиарда рублей. Из них 1,4 миллиарда принес банк «Восточный», который Совкомбанк приобрел во втором квартале.

Чистая прибыль за первое полугодие выросла в 2,7 раза по сравнению с результатами за первые шесть месяцев 2020 года.

Активы Совкомбанка за тот же период выросли на 25% — до 1,9 триллиона рублей. Увеличение связано как с органическим ростом, вызванным восстановлением экономики, так и с покупкой банка «Восточный».

Капитал банка за первое полугодие подрос на 10%, достигнув 207 миллиардов рублей. При этом показатель рентабельности капитала (ROE) от регулярного бизнеса увеличился до 28%, что также превышает показатели 2020 года.

Розничный нетто-кредитный портфель за шесть месяцев увеличился на 44% — до 429 миллиардов рублей. Это произошло за счет роста портфеля карты «Халва», залогового кредитования, а также покупки банка «Восточный». В то же время нетто-портфель корпоративных кредитов вырос на 54% — до 533 миллиардов рублей.

С начала года доля портфеля облигаций в активах сократилась с 39 до 30%. При этом текущие счета и срочные депозиты розничных клиентов выросли на 29% — до 609 миллиардов рублей. Свою роль в этом также сыграла покупка банка «Восточный» со счетами и депозитами на 116 миллиардов рублей.

Средства корпоративных клиентов выросли с начала года на 27% — до 644 миллиардов рублей. Доля кредитов Этапа 3 и ПСКО сократилась на 0,5%. Чистый процентный доход составил 52 миллиарда рублей, что выше, чем в первом полугодии 2020-го, на 39%. Чистый комиссионный доход вырос на 33% и составил 15 миллиардов рублей.

Главные драйверы роста

В Совкомбанке отметили, что за первое полугодие выросли все ключевые розничные бизнес-линии, в том числе ипотечный нетто-портфель банка, портфель автокредитов, карты рассрочки «Халва». Процентные доходы розничного бизнеса увеличились до 42 миллиардов рублей.

«Все основные розничные бизнес-линии в первом полугодии показали уверенный рост активов и доходов: на 30% вырос ипотечный портфель, а по совокупным выдачам автокредитов в первом полугодии банк вошел в тройку крупнейших автокредитных банков страны. Проведенный летом этого года ребрендинг карты „Халва“ и ее активная реклама в медиа позволят нарастить темпы роста выдач карт рассрочки во втором полугодии. После интеграции розничного бизнеса банка „Восточный“ мы ожидаем существенного увеличения доли банка на рынке банковских карт с лимитами и в сегменте потребительского кредитования», — отметил совладелец и первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский.

Одним из главных драйверов роста прибыли и активов Совкомбанка стало корпоративное кредитование. Нетто-портфель кредитов крупным компаниям и государственным заемщикам вырос на 59% — до 422 миллиардов рублей. Объем нетто-кредитов субъектам МСП увеличился на 34% — до 111 миллиардов рублей.

«Банк остается одним из самых эффективных в России по возврату на капитал, несмотря на растущую капитальную базу. Проведенная диверсификация бизнеса и создание полноценной финансовой группы позволяют банку увеличивать устойчивую прибыль, которая в 2021 году выросла по сравнению с 2020-м на 87%, несмотря на сложные внешние условия. Мы видим огромные возможности для дальнейшего роста, так как наша доля рынка остается менее 2%», — прокомментировал полугодовые итоги председатель правления ПАО «Совкомбанк» Дмитрий Гусев.

Главными событиями в первые полгода 2021-го стали покупка банка «Восточный», Национальной факторинговой компании. Кроме того, в мае электронная площадка РТС-тендер, которая входит в группу Совкомбанка, завершила сделку по покупке 100% доли в уставном капитале АО «Центр развития экономики». Благодаря этому приобретению РТС-тендер стал крупнейшей электронной торговой площадкой по объему торгов.