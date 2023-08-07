Деньги 07 августа 2023, 19:00 Чистая прибыль «Мосэнерго» за полгода сократилась почти вдвое Чистая прибыль «Мосэнерго» по МСФО сократилась на 44,1% за первые шесть месяцев 2023 года «Мосэнерго»

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В первом полугодии 2023 года чистая прибыль ПАО «Мосэнерго» сократилась на 44,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

С января по июль чистая прибыль «Мосэнерго», входящей в концерн «Газпром энергохолдинг», составила 6,88 миллиарда рублей. При этом выручка выросла на 9,2% до 128,67 миллиарда рублей.

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Кроме того, согласно отчету организации, EBITDA снизилась на 10,4%, до 22,18 миллиарда рублей.

Ранее акции «Мосэнерго» упали в цене после рекомендации о выплате дивидендов. Общая сумма выплат могла составить более семи миллиардов рублей.