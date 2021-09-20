Влияние пандемии на рынок коммерческой недвижимости проанализировали в России. По данным исследования компании Colliers, число закрывшихся с начала года точек продаж в Москве в полтора раза превышает показатели за тот же период прошлого года.

В исследовании, результаты которого опубликовал РБК, сказано, что с начала года арендаторы сменились в 6% помещений для точек уличных продаж. Они включают общепит, магазины и точки услуг на первых этажах зданий. Доля пустующих помещений в центре тоже увеличилась. Сейчас не сдаются 12,2% таких точек, что вдвое больше, чем до начала пандемии, и на 3,8% больше, чем год назад.

Консалтинговая компания объяснила это тем, что не все компании оказались готовы к работе в условиях пандемии. Они не справились с переводом 30% сотрудников на удаленку, введением QR-кодов и с вакцинацией персонала.

«Многие заведения оказались не способны быстро адаптироваться к новым требованиям, что привело к падению выручки почти на 50–90% и, как следствие, к вынужденному закрытию или временному приостановлению деятельности», — сказано части исследования об общепите.

Росстат, в свою очередь, не заметил снижения доходов общепита во время действия QR-кодов в Москве. По данным ведомства, выручка владельцев кафе и ресторанов в 2021 году оказалась выше на 8,6 миллиарда рублей, по сравнению с июлем 2020 года, и на 0,9 миллиарда выше, чем в июле 2019 года.