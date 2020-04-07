Число россиян-банкротов выросло на 70%
Об этом свидетельствуют данные Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве, пишет «РБК». Темпы банкротства ускоряются в регионах. В Краснодарском, Пермском крае, Новосибирской, Ростовской областях и Удмуртии количество финансово несостоятельных россиян увеличилось более чем в два раза.
В 2019 году суды признали банкротами около 69 тысяч граждан. Это на 56,8 больше, чем в 2018 году.
По словам руководителя Федресурса Алексея Юхнина, рост числа банкротств пока органический. Он связан с развитием судебной практики и распространением информации о процедуре. Но он не исключает всплеска новых банкротств на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса.
Ранее средний возраст россиян, которые оказались на грани банкротства, повысился. Финансисты предполагали, что молодежь невнимательно относится к кредитам. Но исследование показало противоположные результаты.