Число россиян-банкротов выросло на 70%

За первый квартал 2020 года банкротами стали 22,4 тысячи россиян. Это на 70% больше, чем за первый квартал прошлого года. Пока этот рост связан с тем, что процедура становится популярнее. Однако кризис может вызвать новую волну.

Об этом свидетельствуют данные Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве, пишет «РБК». Темпы банкротства ускоряются в регионах. В Краснодарском, Пермском крае, Новосибирской, Ростовской областях и Удмуртии количество финансово несостоятельных россиян увеличилось более чем в два раза.

В 2019 году суды признали банкротами около 69 тысяч граждан. Это на 56,8 больше, чем в 2018 году.

По словам руководителя Федресурса Алексея Юхнина, рост числа банкротств пока органический. Он связан с развитием судебной практики и распространением информации о процедуре. Но он не исключает всплеска новых банкротств на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса.

Ранее средний возраст россиян, которые оказались на грани банкротства, повысился. Финансисты предполагали, что молодежь невнимательно относится к кредитам. Но исследование показало противоположные результаты.