Число просрочивших кредит мужчин и женщин сравнялось

Количество мужчин и женщин, у которых просрочки по кредиту более трех месяцев, уравнялось. В новом году мужчины догнали дам.

По мнению экспертов, это связано с тем, что разрыв оплаты труда между мужчинами и женщинами уменьшился, пишут «Известия».

До принятия указов президента России от 2012 года, согласно исследованиям исследованию Института экономики, зарплата женщин, в среднем более чем на треть была ниже мужской. В 2019 разрыв снизился до 27,4%.

Помимо этого, эксперты составили профайл среднестатистического неплательщика. Это женщина или мужчина 40 лет. Они состоят в браке и имеют образование не ниже среднего.

39% экономически активного населения имеют просроченный потребительский кредит в банке. С каждым годом количество неплательщиков увеличивается на 3–5%.

Ранее Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев отметил, что каждый четвертый житель России испытывает трудности при погашении кредита. Он рассказал о причинах просрочки.