Деньги 08 июня 2023, 21:10 Число предложений оборудования для бизнеса на «Авито» выросло в 4 раза Официальная страница ECOM Expo во «ВКонтакте»

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Предложений оборудования для разных сфер бизнеса на «Авито» стало в четыре раза больше. Об этом представители сервиса сообщили на выставке ECOM Expo 2023 в Москве.

Сегодня на площадке можно найти более 3,7 миллиона предложений различного оборудования для бизнеса. По данным «Авито», более 85% предложений — это новое оборудование, поставляемое напрямую от производителей и дистрибьюторов.

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Среди новых трендов в электронной коммерции — рост интереса со стороны крупного бизнеса. Хотя онлайн-платформы ассоциируются с малым и средним предпринимательством, большие компании тоже стали активно пользоваться такими площадками, оценив их преимущества.

Онлайн-сервисы позволяют найти подходящее коммерческое предложение в режиме реального времени. Через «Авито» владелец бизнеса может быстро связаться с поставщиком и договориться о сделке на выгодных условиях. Благодаря таким платформам компании оперативно получают необходимое оборудование, а продавцы находят новых клиентов и налаживают партнерские связи.

Сегодня на платформу выходят новые поставщики, а онлайн-площадки становятся своего рода навигаторами для бизнеса, где можно в режиме реального времени найти подходящее коммерческое предложение, оперативно связаться с поставщиком и договориться о сделке. Владельцам компаний это позволяет быстро закрыть потребность в нужном оборудовании, а поставщикам — найти новых клиентов и установить партнерские связи.

Какие категории оборудования востребованы сегодня российским бизнесом и как изменился отечественный рынок e-commerce? Ответы на эти и другие вопросы — 9 июня в сюжете телеканала «360».