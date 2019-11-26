Число потенциальных банкротов в России увеличилось до 1 млн

По данным НБКИ, в России по-прежнему растет количество потенциальных, банкротов, однако не так быстро, как это было раньше. За последний год их стало больше на на 4,9%, однако это самый низкий темп роста темп роста за все время наблюдений. Закон о возможности признать себя несостоятельным заемщиком появился в 2015 году. В 2017 году число потенциальных банкротов выросло на 43,3%, а в 2018 году — на 10,1%.

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Как сообщил гендиректор НБКИ Александр Викулин, признать себя банкротами решились лишь около 10% должников, которые попадают под действие этого закона. Руководитель бюро пояснил, что банкротство — это вынужденная мера, и люди прибегают к ней в крайних случаях.

Основную массу несостоятельных заемщиков в России составляют те, кто имеет долг в размере от 500 тысяч рублей и не платят по обязательствам свыше трех месяцев.