Число планирующих поднять зарплаты компаний стало минимальным в России

В ближайшее время только каждая пятая российская компания планирует повысить зарплаты работникам. Такое значение стало минимальным за прошедшие четыре года. Если в прошлом году году об увеличении думали 32% компаний, то сейчас только 21%.

Согласно результатам опроса, точно не планирует повышать зарплаты сотрудникам 51% компаний. В последний раз такой высокий процент был в 2016 году, когда на вопрос об увеличении отрицательно ответили 62% респондентов. В 2019 году подобных компаний было 40%, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Повышение зарплат в ближайшее время рассматривает только 21% компаний в России. При этом 28% опрошенных затруднились ответить на вопрос. Кроме того, зарплатные ожидания снизились и у самих сотрудников. На повышение рассчитывают лишь 36% респондентов. В прошлом году таких людей было 42%.

Специалисты также выяснили, что в течение 2020 года зарплаты увеличились в 38% организаций. Более двух лет зарплата не менялась в 20% компаний.

Опрос сервиса проводился в ноябре 2020 года среди представителей тысячи компаний, работающих во всех федеральных округах страны. В исследовании участвовали менеджеры по персоналу и сотрудники кадровых служб.