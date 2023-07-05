Деньги 05 июля 2023, 02:35 Число оставшихся в России западных компаний назвали на Украине КШЭ: более 80% западных компаний продолжили работать в России после начала СВО Freepik

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Большинство западных компаний продолжают работать в России спустя почти полтора года после начала спецоперации на Украине. Из страны ушли только 17% иностранных фирм на фоне международных санкций, такие данные привели в докладе Киевская школа экономики (КШЭ) и неправительственная организация B4Ukraine.

При этом 83% западных фирм на момент начала конфликта продолжили получать прибыль на российском рынке и платить налоги в федеральный бюджет. Речь идет о 1146 зарубежных компаниях. За 2022 год их суммарная выручка от работы в России достигла 177,2 миллиарда долларов.

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Как отмечено в докладе, почти четверть всего налога на прибыль, который уплачтили в 2022 году, поступила в российский бюджет от компаний со штаб-квартирами в странах G7

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские компании могут начать шаг за шагом осваивать мировые рынки. Глава государства акцентировал на их конкурентноспособности.

На форуме АСИ российский лидер отметил, что из-за санкций мир не рухнул, а после ввода ограничительных мер отечественные компании стали развиваться в новых направлениях, также на это повлиял уход иностранных конкурентов.