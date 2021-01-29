На пенсии «молчунов» закуплено рекордное число облигаций

Внешэконом банк (ВЭБ) в прошлом году вложил в облигации крупных российских компаний пенсии так называемых «молчунов». Россиян, которые не перевели свои деньги в негосударственные пенсионные фонды или частные компании, оставив их в управляющей госкомпании.

Вице-президент ВЭБ России Александр Попов сообщил, что доля вложений в негосударственные ценные бумаги в минувшем году достигла рекордных 46% от расширенного портфеля банка.

С октября 2009 года, когда ВБЭ получил право инвестировать пенсионные накопления в корпоративные облигации, в долговые бумаги российских компаний банк вложил более 1,5 триллиона рублей пенсионных накоплений.

«За 11 лет инвестиции ГУК в корпоративные облигации принесли будущим пенсионерам 480 млрд рублей реального дохода, который был разнесен ПФР по их индивидуальным счетам», — цитирует слова Попова газета «Ведомости».

Депутаты партии «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект об индексации всех пенсий. Она должна увеличиться на 6,1%.