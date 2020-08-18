Число новостроек-апартаментов в Москве увеличилось почти на 50%

В Москве набирают популярность новостройки со статусом апартаментов. За последний год их количество выросло на 43%.

Как сообщает газета «Известия», за первые полгода 2020 года их общее число составляет 3,6 тысячи. Это на 43% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Квартиры в статусе «апартаменты» не имеют статус жилья и в них нельзя прописаться. Зато их стоимость обычно ниже на 10–15%, чем цена аналогичной квартиры.

Однако стоимость за коммунальные услуги в них обходится дороже, примерно на 15–20%. Кроме того налоговая ставка на апартаменты выше — 2%, против жилых — от 0,1%.

По словам экспертов, рост предложений такого типа жилья вызван снижением покупательской способности, а также более низкой ценой.

«Покупатели, которым не принципиальна прописка, охотно рассматривают этот вид недвижимости для собственного проживания. Интересны апартаменты и для инвесторов: стоимость ниже, а сдать апартаменты в аренду можно по цене квартиры», — рассказал управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко.

Ранее стало известно, что квартиры в новостройках могут в будущем продавать с мебелью. По мнению сенаторов, это облегчит жизнь жителям российских регионов.