Число небольших студий в новых домах выросло в 1,5 раза из-за роста цен на квартиры

За минувший год в российских новостройках значительно выросло число так называемых компактных квартир — студий площадью не более 30 метров. По данным «Известий», которые ссылаются на участников рынка недвижимости, увеличение такого рода показателей составило 58%.

Больше всего доля студий выросла в новостройках Татарстана, Краснодарского края, Новосибирской области. И чем сильнее растет цена за квадратный метр, тем активнее набирает обороты означенная тенденция. Эксперты отмечают, что за год стоимость жилья в стране выросла в среднем на 34%.

На сегодняшний день, по данным bnMap.pro, наименьшая площадь продающихся апартаментов в Москве составляет девять квадратных метров, в Санкт-Петербурге — 10,6 квадратных метра, в Краснодарском крае — 14,5 квадратных метра.

Средняя минимальная площадь компактного жилья в крупных городах оценивается в 16,9 — 23,5 квадратных метра. По словам специалистов, подобные варианты пользуются спросом у инвесторов, которые ограничены в бюджете и приобретают компактные варианты для дальнейшей сдачи в аренду, в том числе посуточно.

Предполагается, что рынок малогабаритного жилья продолжит расти. В сложной экономической ситуации студии окажутся наиболее доступным вариантом для многих россиян. При этом девелоперам выгодна такая схема застройки, так как квадратный метр в студии стоит дороже, чем в квартирах большей площади.