Эксклюзив 29 марта 2024, 10:23 Число не выдающих чеки предпринимателей в Подмосковье сократилось более чем на 30% Усков: нарушения по выдаче чеков в Подмосковье сократились более чем на 30% Телеканал «360»

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В рамках работы по отслеживанию применения контрольно-кассовой техники (ККТ) число предпринимателей, которые не выдают чеки при продаже, сократилось более чем на 30%. Об этом в интервью ведущей «360» Ксении Присекиной рассказал начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Московской области Алексей Усков.

Он отметил, что Федеральная налоговая служба в рамках контроля за применением ККТ реализует два направления: отраслевой проект по исключению недобросовестного поведения на рынке и общественное питание. В первом секторе специалисты наблюдают наибольшее нарушение в применении контрольно-кассовой техники. По словам Ускова, предприниматели занижают прибыль. Также на рынках образуется большой объем теневой денежной выручки.

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Усков уточнил, что отраслевой проект по исключению недобросовестного поведения на рынке стартовал в феврале 2021 года. На начальном этапе зафиксировали 46% индивидуальных предпринимателей и организаций, которые не применяли контрольно-кассовую технику.

«Благодаря нашей работе, проведенной в рамках информационной кампании, профилактической, контрольной, надзорной, количество предприятий и ИП, которые не применяли контрольно-кассовую технику, снизилось и составило на сегодня на 11%», — подчеркнул Усков.

Организация проекта идет совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В рамках работы создали оперштаб, в который вошли представители Роспотребнадзора, МВД России, аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей и региональная общественная организация. Специалисты уже провели масштабную кампанию, приоритетом которой стало создание бесконфликтного взаимодействия с участниками рынка.