Число лотерейных миллионеров в России выросло вдвое

Число лотерейных миллионеров выросло с 519 до 1025 в РФ по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщилисайт телеканала РЕН ТВ со ссылкой на «Столото».

«В частности, 255 лотерейных миллионеров приобрели выигрышные билеты в отделениях „Почты России“, 205 счастливчиков — в специализированной рознице — киосках и точках продаж „Столото“, 184 — на основной и мобильной версии сайта», — заявили представители организации. Также увеличилось и количество выигрышных билетов. В первой половине 2021 года их количество составило 96 миллионов, передали «Известия».