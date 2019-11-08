Число ИП-банкротов в России увеличилось

По данным на 1 ноября 2019 года свой бизнес закрыли 19 448 ИП. Банкротство они признали на основании решения суда. За аналогичный период 2018-го по той же причине закрылись 18 017 предпринимателей. В 2017 и 2016 годах цифры были еще меньше — 16 550 и 15 388 человек соответственно.

Самозанятых выведут на свет по всей стране. Эксперимент получился удачным, но есть нюансы Подробнее

Всего в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) числятся 3,9 миллиона ИП, среди которых 65,6 тысячи — иностранцы. Это данные на 1 ноября 2019 года.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что налог на профессиональный доход самозанятых граждан могут ввести во всех регионах России с 1 июля 2020 года. Сейчас эта система налогообложения функционирует в экспериментальном режиме в столице, Московской и Калужской областях, Татарстане.