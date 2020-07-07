Число банкротств увеличилось в 1,5 раза за полгода

За первые полгода 2020 года количество банкротств физических лиц увеличилось на 47,2%, по сравнению с аналогичным периодом в 2019. К концу года число банкротов может увеличиться вдвое.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные из реестра «Федресурс». По показателям несостоятельности лидируют Москва, Подмосковье и Самара. За первые полгода суды признали неспособными отдать долги около 42,7 тысяч россиян.

По словам руководителя проекта «Федресурс» Алексея Юхнина, на общую тенденцию роста банкротств повлияло распространение информации о возможностях освобождения от долгов. А из-за того, что полгода был мораторий на подачу для компаний из отраслей экономики, к концу года показатель может удвоиться.

Однако главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман отметил, что это не лучший способ избавиться от долгов. После банкротства должник должен в течение пяти лет сообщать об этом кредиторам и не сможет три года занимать руководящие должности в компании. Кроме того, признание несостоятельным не освобождает от алиментов.

Ранее сообщалось, что процедуру банкротства физлиц предполагают разделить на два компонента. Оно будет зависеть от наличия активов физического лица.