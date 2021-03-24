Чипсы и газировка оказались излюбленным товаром среди подростков в России

Подростки в магазинах чаще всего расплачиваются банковскими картами за газированные напитки и чипсы. Об этом со ссылкой на исследование Тинькофф банка сообщил РБК.

Помимо чипсов и газировки, среди самых популярных покупок у детей при оплате безналом вода, шоколад, жевательная резинка, мороженое, чай, молоко, тетрадка, мороженое и хлеб. Большую часть покупок дети совершают в супермаркетах.

В 2020 году дети стали меньше тратить на фастфуд — расходы сократились на 20%. А вот на услуги связи начали тратить больше — на 59%.

Среди детей, на которых родители оформили карты, более экономными оказались мальчики. Они оставляют на балансе в среднем на 47% больше, чем девочки.

Специалисты кредитной организации изучили операции 600 тысяч участников программы «Тинькофф Джуниор» в 2019 и 2020 годах. Детские карты оформляют клиентам от семи до 18 лет, средний возраст составляет 11 лет.

Ранее сообщалось, что россияне посещают супермаркет в среднем 12 раз в месяц. Средний чек за один поход в супермаркет в январе текущего года составил 687 рублей.