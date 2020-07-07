Четыре крупных изумруда нашли в Свердловской области

По данным портала «Ридус», это единственное месторождение изумрудов в России. В «Ростехе» уточнили, что стоимость находки может достичь 40 тысяч долларов. Кроме крупного размера, у самородков также хорошие цвет и сорт, правильная форма.

«Такие изумруды более востребованы и ценятся выше, чем мелкие камни. Мы рассчитываем, что четыре самородка, найденные в этом месяце, быстро обретут новых владельцев», — пояснил генеральный директор дочерней компании госкорпорации ООО «РТ-Капитал» Кирилл Федоров.