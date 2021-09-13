Дефицит бюджета по итогам года окажется в каждом четвертом регионе России

По итогам 2021 года Министерство финансов ожидает превышения расходов над доходами в 25% регионов России. Такое заявление в беседе с «Известиями» сделал замминистра финансов Леонид Горнин.

Министр отметил, что по итогам 2020 года, который был отмечен локдауном из-за коронавируса, таких регионов оказалось почти в три раза больше — 67%. Изменить это поможет приток доходов, который по итогам года будет составлять примерно 1,2 триллиона рублей.

Эксперты считают, что все это достаточно позитивный прогноз. Если учесть все влияние на экономику коронавирусных ограничений, то регионам страны едва ли удастся выйти на еще лучший результат.

В то же время, эксперты подчеркивают, что Россия постепенно преодолевает кризис, она уже достигла допандемийных показателей в экономике. В большинстве регионов растут доходы, они даже превышают те показатели, которые были запланированы.

Горнин отметил, что ввиду дефицита даже в четверти регионов кабмин разработает новые решения, займется поискам источников средств. Все вопросы будут решаться в тесном обсуждении с субъектами.