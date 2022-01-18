Четверть россиян (23%) назвали рубль самой надежной валютой для хранения сбережений. Но российская валюта теряет свои позиции — хранить в ней накопления считает правильным минимальное с 2014 года количество граждан. Об этом говорят результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие 1600 экономически активных жителей страны.

При этом доллар и евро заслуживают у россиян все большее доверие. В том, что все деньги или хотя бы часть накоплений нужно хранить в долларах, уверены 46% россиян, в евро — 44% жителей страны, а в рублях — 41%.

При этом в решениях россиян относительно хранения денег большую роль сыграл возраст. Чем старше респонденты, тем они больше доверяли рублю и меньше — иностранным валютам.

Мужчины и женщины одинаково доверяли российской и американской валютам, но евро женщины выбирали меньше. При этом в целом хранить деньги в иностранных валютах предпочитали те респонденты, чей доход был больше 80 тысяч рублей в месяц. В качестве актива доллар в январе 2022 года выбрало наибольшее количество россиян, чем когда-либо.