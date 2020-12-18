Четверть опрошенных россиян не следила за курсом валют

Большинство россиян, принявших участие в опросе сервиса по поиску работы SuperJob, не следят за курсом валют. Речь идет о каждом четвертом респонденте. Столько же опрошенных интересуются курсом доллара, каждый пятый — евро. В опросе участвовали 1,6 тысяч человек.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на результаты исследования, за колебаниями валют не следят 25% опрошенных граждан. Интересуются курсом доллара также 25%, курсом евро — 19%.

«Интерес к валютному рынку чаще проявляют мужчины: 29% из них отслеживают курс доллара (среди женщин — 20%), 22% — курс евро (против 15% среди женщин). За ценой американской валюты активнее наблюдают граждане с доходом от 50 до 80 тысяч рублей (по 29%), европейской — респонденты с доходом свыше 80 тысяч рублей (23%)», — говорится в исследовании.

Число граждан, которые интересуются курсами валют, оказалось минимальным за последние шесть лет. За несколько дней до локдауна в марте 2019 года этот показатель составлял 36%, в августе того же года — уже 24%. Больше всего россияне интересовались курсом доллара в декабре 2014 года. Тогда были зафиксированы рекордные 54%.

Сервис SuperJob провел опрос в начале декабря 2020 года среди экономически активных совершеннолетних россиян в 376 населенных пунктах во всех округах страны.

В 2021 году, по мнению директора по инвестициям датского Saxo Bank Стина Якобсена, следует ожидать роста цен на нефть в пределах 40-60 долларов за баррель и укрепления российской валюты по отношению к американской до 60-65 рублей за единицу.