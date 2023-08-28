Деньги 28 августа 2023, 07:32 Черный день, авто или стоматолог. Исследование показало, на что копили россияне Сбербанк: россияне чаще всего откладывали деньги на подушку безопасности и авто РИА «Новости»

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В большинстве случаев россияне открывали вклад, чтобы отложить деньги на черный день. Аналитики Сбербанка насчитали два миллиона таких запросов, сообщило РИА «Новости».

В кредитной организации проанализировали цели, которые указывали их клиенты при открытии вклада. Свыше двух миллионов раз указали, что решили откладывать на подушку безопасности. На втором месте — накопления на новую машину, более 630 тысяч запросов.

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Чуть реже россияне копили на недвижимость, путешествия, технику и праздники. Такие цели указали в более 500 тысячах случаев. Четвертое место в рейтинге популярных целей накоплений поделили здоровье, образование и помощь семье. Среди необычных аналитики Сбербанка выделили откладывание денег на стоматолога и часы — такие цели указали 41 и шесть тысяч вкладчиков соответственно.

Руководитель департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов подсчитал, что среднестатистическому россиянину придется восемь лет откладывать всю зарплату, чтобы купить квартиру в новостройке.