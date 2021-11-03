Россиян предупредили об активизации черных кредиторов

На фоне пандемии коронавируса все большую активность в интернете стали проявлять так называемые черные кредиторы. Они не имеют лицензий банка России, но выдают кредиты россиянам. Раньше для получения займа требовалось личное присутствие. Сейчас необходимость в этом отпала.

Но, как сообщили газете «Известия», эксперты, упрощенная выдача займа в реальности оборачивается бешеными процентными ставками и жесткими методами взыскания долгов.

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях рассказал РБК, что нелегальные заимодавцы перебрались в Сеть еще во время прошлогодних ограничительных мер. Представитель черного кредитора приходил домой к заемщику, брал для «скоринга» его паспорт и тут же выдавал деньги. Теперь связь происходит онлайн, деньги поступают на карту или телефон.

До сентября текущего года ЦБ выявил 682 черных кредитора. Это на 15% больше того же периода прошлого года, и на 63,2% больше, чем в III квартале этого года. Но точно оценить этот рынок невозможно, так как в виртуальном пространстве размах действий нелегалов отследить трудно.

Аналитик «КСП Капитал» Михаил Беспалов сообщил «Известиям», что у черных кредиторов займы доступнее, в то время как требования банков растут. Драйвером роста стала также финансовая неграмотность населения. Потенциальные клиенты невнимательно читают договор, а мошенники представляются легальными МФО и потребительскими кооперативами. Поэтому ни в коем случае нельзя обращаться за кредитом к физическому лицу и надо обязательно проверять наличие лицензии у кредитной организации на сайте Центробанка России.

МФО и банки устанавливают максимальную полную стоимость кредита. У нелегалов «потолка» просто нет. К тому же они могут оформить договор, где собственность клиента будет не предметом залога, а будет полностью отчуждаться кредитору.

В мае стало известно, что в России резко, почти вдвое больше, выросло число финансовых пирамид и форекс-дилеров. При этом в интернет перебралось 45% нелегальных финансовых организаций.