«Черная пятница» с умом: как получить максимум выгоды при покупке электроники?

Скидки, акции и распродажи — в России стартовала «черная пятница». Самыми популярными категориями покупок неизменно остаются одежда, электроника и бытовая техника. Как экономить с умом и не прогадать при выборе магазина?

Некоторые продавцы идут на уловки и заранее повышают цены, чтобы потом сбросить. Чаще всего так поступают мелкие компании, а вот крупные бренды, наоборот, дорожат своей репутацией и работают честно. К примеру, предлагают гарантию лучшей цены, а если нашли дешевле — дают скидку.

«Если вы нашли данный товар уже после совершения покупки, то в течение двух недель мы вернем вам разницу от стоимости товара», — говорит директор магазина «М.Видео» Роман Кулешов.

Источник фото: телеканал «360»

Пандемия тоже повлияла на распродажи — россияне стали чаще покупать товары в интернете. Поэтому магазины придумали выгодные предложения для онлайн-заказов. К примеру, в «М.Видео» можно настроить свою «черную пятницу» — выбираем три категории товаров и получаем скидку или кешбэк.

Кешбэк поможет сэкономить на следующих покупках. Бонусными рублями можно оплатить до 50% стоимости товара, даже если на него уже идет большая скидка. Одно из заблуждений среди покупателей — что на распродажах можно купить только старые модели электроники. На самом деле это не так. Последние модели гаджетов тоже участвуют в «черной пятнице».

Источник фото: телеканал «360»

«Со скидкой можно купить даже новенький смартфон, который недавно вышел, например, на данную модель идет 5000 рублей скидка по „черной пятнице“. Помимо всего прочего, на него также действуют и бонусные рубли, и персональная скидка. Но и это не все — к нему в подарок идут наушники», — говорит старший продавец «М.Видео» Семен Дашевский.

Источник фото: телеканал «360»

При заказе онлайн покупатели получат еще больше выгоды.

«При покупке онлайн, помимо персональных предложений и персональных скидок и повышенных кешбэков, вы можете получить также бесплатную доставку малогабаритной техники в течение двух часов», — добавил директор магазина «М.Видео» Роман Кулешов.

Скидки на электронику и технику продлятся до конца ноября.