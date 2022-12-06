Деньги 06 декабря 2022, 13:43 «Черкизово» купит шесть предприятий ГК «Русское зерно» за 6,4 миллиарда рублей

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Агропромкомплекс «Михайловский», входящий в группу производителей мясной продукции «Черкизово», приобрел шесть предприятий группы компаний «Русское зерно». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы «Российского аукционного дома».

По данным RT, агропромышленный комплекс, который одержал победу в аукционе, купил предприятий на сумму порядка 6,37 миллиарда рублей.

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Отмечается, что договор купли-продажи с победителем аукциона планируется заключить в течение трех рабочих дней.

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