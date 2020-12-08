Челябинские семьи стали отказываться от вызова Деда Мороза на дом

«Родители побаиваются приглашать домой Деда Мороза и Снегурочку, спрос на эту услугу уже упал в разы. Даже справка об отсутствии коронавируса выглядит неубедительно, так как человек мог заразиться уже после того, как сдал анализ», — пояснил собеседник издания.

Накануне среди местных объявлений появились предложения вызова на дом волшебника, который уже перенес COVID-19. Аниматор уверяет, что у него есть свидетельствующая об этом справка из больницы. Он признался, что в настоящий момент заказов практически нет.

Помимо прочего, родители не покупают билеты на новогодние представления. Как правило в текущий период в регионе распродано 99% мест на спектакли. Теперь даже с учетом 25% рассадки гостей продано только 60% билетов.