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    08 декабря 2020, 13:20

    Челябинские семьи стали отказываться от вызова Деда Мороза на дом

    Полина Петрова

    Семьи Челябинской области стали отказываться от вызова Деда Мороза и Снегурочки на дом. Также местные жители не покупают билеты на праздничные спектакли. Об этом рассказал министр культуры региона Алексей Бетехтин, пишет сайт URA.ru.
    Челябинские семьи стали отказываться от вызова Деда Мороза на дом

    «Родители побаиваются приглашать домой Деда Мороза и Снегурочку, спрос на эту услугу уже упал в разы. Даже справка об отсутствии коронавируса выглядит неубедительно, так как человек мог заразиться уже после того, как сдал анализ», — пояснил собеседник издания.

    Накануне среди местных объявлений появились предложения вызова на дом волшебника, который уже перенес COVID-19. Аниматор уверяет, что у него есть свидетельствующая об этом справка из больницы. Он признался, что в настоящий момент заказов практически нет.

    Помимо прочего, родители не покупают билеты на новогодние представления. Как правило в текущий период в регионе распродано 99% мест на спектакли. Теперь даже с учетом 25% рассадки гостей продано только 60% билетов.