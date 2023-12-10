Деньги 10 декабря 2023, 19:01 Чечня привлекла за пять лет более 547 млрд рублей от частных инвесторов Министр Шаптукаев: в экономику Чечни вложили 547 млрд рублей частных инвестиций РИА «Новости»

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Более 547 миллиардов рублей частных инвестиций привлекли в экономику Чечни с 2018 года. За пять лет объем ежегодных вложений увеличился в два раза, сообщил министр экономического, территориального развития и торговли республики Рустам Шаптукаев на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

«Объем ежегодных инвестиций в основной капитал вырос почти в два раза, до 120 миллиардов рублей. Объем внебюджетных инвестиций вырос на 44% — до 77 миллиардов рублей», — указал он.

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По словам чеченского министра, с 2018 года в республике реализовали свыше 1150 инвестиционных проектов, создали около 13 тысяч рабочих мест.

Шаптукаев добавил, что в Чечне внедрили и продолжают совершенствовать механизмы, которые позволяют максимально упростить работу не только российских, но и иностранных компаний.

Президент России Владимир Путин ранее поблагодарил Рамзана Кадырова за развитие Чечни, назвав ее «процветающей республикой».