Деньги 28 октября 2022, 14:47 Частичная мобилизация сдержит инфляцию — Центробанк Центробанк заявил, что частичная мобилизация сдержит потребительский спрос и инфляцию РИА "Новости"

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В России уточнили прогноз по инфляции: к концу года она составит от 12 до 13%. На замедление роста цен повлияет в том числе частичная мобилизация, заявили в Центробанке.

Темпы роста цен регулятор назвал низкими, инфляция замедлилась. По новому прогнозу, к концу года она составит от 12 до 13%, хотя в сентябре специалисты заявляли о 13,7%. Замедление произошло, несмотря на перенос сроков регулярного повышения тарифов на ЖКУ с июля 2023 года на декабрь текущего.

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«Частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения», — заявили в Банке России.

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Специалисты рассчитывают, что в следующем году инфляция снизится до 5-7%, в 2024 году — до 4%.

Последнее заседание совета директоров Центробанка состоялось 28 октября. На нем решили сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%, сообщил «Царьград». Следующее заседание пройдет 16 декабря.