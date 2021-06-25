Части должников отсоветовали погашать ипотеку досрочно

Процедура рефинансирования ипотеки для снижения ставки или долговой нагрузки оказалась выгодна не всем заемщикам. Об этом рассказала управляющий директор компании «Метриум» Надежда Коркка.

Эксперт отметила, что люди, взявшие ипотечные кредиты, напрямую заинтересованы в снижении суммы, которую они должны вернуть банку. Но стратегию рефинансирования стоит использовать только при выплате менее половины кредита, сообщило агентство «Прайм».

Дело в том, что в большинстве банков ипотека гасится одинаковыми в течение всего срока платежами. Их первая часть направляется на выплаты по процентам, вторая — на погашение долга. В начале срока клиент выплачивает проценты, но потом доли сближаются. В итоге к концу ипотеки большая часть средств уже идет на оплату задолженности.

Поэтому когда основной объем процентов выплачен, рефинансирование не имеет смысла. Фактически человек берет новый кредит — и процедура опять повторится сначала, пояснила Коркка.

По мнению доцента кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александра Казанского, снижение процентных ставок по ипотеке по льготной программе нивелируется растущими ценами на жилье на первичном рынке. Рост цен связан с повышенным спросом.

Казанский отметил, что при перегреве ипотечного рынка и рынка строительства произойдет эффект маятника — спрос на жилье резко упадет, а вслед за ним и цены.

В этом случае банк имеет на руках залог, который не соответствует величине ипотечного кредита. Это особенно опасно для кредитов с нулевым первоначальным взносом. Клиентам будет проще купить подешевевшую недвижимость на собственные деньги.