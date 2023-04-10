Деньги 10 апреля 2023, 15:19 Часть взносов в казну от продажи активов иностранных фирм пойдет на развитие туризма Президент Путин: взносы от продажи активов западных фирм должны частично пойти на туризм РИА «Новости»

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Российский президент Владимир Путин дал поручение направлять добровольные взносы, которые поступают в бюджет при передаче активов инвесторов из недружественных государств, на развитие туристической сферы. Об этом говорится в перечне поручений, который опубликовали на сайте Кремля.

«Обеспечить направление на цели развития туристической инфраструктуры средств, полученных в результате уплаты добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов, связанных с недружественными государствами», — уточнили в публикации.

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Речь идет о части взносов, которые рассчитаны от сумм сделок и представляемых на заседаниях подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций Минэкономразвития России.

Также Путин поручил оказать дополнительную поддержку туристическим компаниям Севастополя и Крыма. Мера должна способствовать сохранению занятости в отрасли.