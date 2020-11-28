Часть россиян получит в декабре двойные пенсии из-за Нового года

Некоторые пенсионеры получат в декабре сразу две выплаты: за декабрь и январь. Это связано с новогодними праздниками.

Двойную пенсию получат те, чьи выплаты выпадают на даты с 1 по 10 января будущего года. В этом случае пенсионеры получат деньги на месяц вперед. Всем остальным выплаты придут в обычные сроки, пишет «Сиб.фм».

Бывают случаи, когда получателя пенсии просят вернуть ее полностью или же частично. Обычно это происходит из-за счетной ошибки или самого пенсионера, пояснила юрист фирмы «Ильяшев и Партнеры» Максимилиана Гришина.

По словам юриста, примером счетной ошибки является начисление пенсии умершему человеку. В этом случае родственников попросят вернуть деньги.

Она добавила, что если Пенсионный фонд требует вернуть переплату, то стоит прийти в отделение и выяснить ситуацию. Деньги действительно придется отдать в случае подтверждения переплаты.

При этом стоит помнить, что потребовать вернуть средства может только Пенсионный фонд. Никакие другие организации не имеют права просить у человека пенсию.