Часть иномарок подорожала в России

По данным агентства Ura.ru, рост цен составил от 2% до 15%.

«Среди отдельных моделей и модификаций неожиданно резко подорожал 150-сильный седан Citroen C4 в исполнении Shine, который прибавил сразу 15,4% (220 000 рублей). При этом в целом модель подорожала на 6,9%. Почти на 10% (250 000 рублей) выросла цена на Lexus ES в комплектации Comfort», — рассказали эксперты.

Сильнее всего выросли цены на кабриолеты и купе Porsche 911 Turbo и Turbo S: на 690 000-830 000 рублей. 710 000 рублей прибавил в цене электрокар Taycan Turbo S. Также подорожание коснулось машин марок Mercedes, Jeep, Haval, GAC, Mazda, Volkswagen и Fiat.

Ранее появилась информация о том, что Apple планирует производить беспилотные автомобили под собственной маркой на сборочном заводе «дочки» Hyundai Kia Motors в Джорджии. По сообщению американских СМИ, компании близки к подписанию соглашения. Американская корпорация инвестирует в южнокорейскую компанию около 3,6 миллиарда долларов.