Россияне признают себя несостоятельными чаще предприятий

Число компаний, объявивших о банкротстве в 2020 году из-за частичного моратория снизилось на 20%. Количество заявивших о разорении россиян напротив выросло более чем на 70%. Причиной, скорее всего, стало снижение доходов, кризис и удешевление самой процедуры.

Как сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Федресурса, в минувшем году обанкротились 119 тысяч человек. Это на 72,6% больше, чем в 2019 году. Причем процедуру инициировали 94,5% должников. Уровень погашения задолженностей в 2019 году снизился с 4,5% до 3,8% реестровых требований

Партнер АБ ЕПАМ Валерий Еременко процедура стала популярная благодаря росту долгов и информированности россиян.

Важной причиной также, по мнению партнера BGP Litigation Дмитрия Базарова, стало удешевление процедуры и распространение рекламы потребительского банкротства. Он добавил, что рынок юридических услуг переполнен предложениями о ведении банкротства «фактически только за вознаграждение арбитражному управляющему без дополнительных выплат». Тем более, что, по словам советника Saveliev, Batanov & Partners Юлии Михальчук, для граждан «негативные последствия личного банкротства не слишком существенны».

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Свечникова сообщила, что в случае банкротства не будут списаны долги по алиментам, текущим платежам, зарплате сотрудникам и за возмещение вреда здоровью.