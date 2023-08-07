Деньги 07 августа 2023, 23:21 Бывший замминистра Стариков связал подорожание свинины с падением курса рубля

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В России подорожала свинина. Бывший замминистра экономики России по вопросам аграрного сектора Иван Стариков рассказал, с чем связано такое явление. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, подорожание свинины связано с высокими инфляционными ожиданиями, которые образовались на фоне падения курса рубля. Также отразился рост цен на зерно на чикагской бирже. Обычно им кормят животных.

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«Произойдет ли понижение цены, будет зависеть от того, какой в итоге будет собран урожай в России и в конечном итоге в мире», — пояснил Стариков.