Бывший министр экономики РФ дал совет, куда вложить деньги
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев дал совет жителям нашей страны, куда лучше вложить деньги. Тем, кого не интересуют банковские депозиты, лучше найти применение средствам на рынке ценных бумаг и акций, написал сайт URA.ru.
«Рынок ценных бумаг — надежный инструмент для этого, и можно получить неплохие результаты. В последние месяцы был большой переток клиентов из банков на фондовый рынок, брокерские компании или в те же банки, но в качестве брокера на рынке ценных бумаг», — уточнил специалист.
Еще можно вложиться в облигации, которые приносят прибыль. В частности речь идет о ОФЗ — облигациях федерального займа. В этом случае прирост составит более 7% годовых. Облигации многих частных организаций или негосударственные бумаги дают до 8-9%.
Нечаев предупредил, что использовать акции или курс валют ради хорошей выгоды сложнее, чем покупать ОФЗ.