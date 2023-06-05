Деньги 05 июня 2023, 14:57 Бывший министр экономики Нечаев: едва ли доллар превысит 100 рублей до конца 2023 года

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Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в разговоре с изданием NEWS.ru заявил, что американская валюта вряд ли превысит до конца года отметку в 100 рублей, несмотря на то, что для России выгоден относительно слабый курс рубля.

«Едва ли доллар превысит 100 руб., по крайней мере в этом году. Хотя сразу после начала событий на Украине он взлетел гораздо выше», — отметил Нечаев.

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По его словам, во многом курс будет зависеть от того, по какому сценарию будет развиваться украинский конфликт, какие еще санкции могут ввести против России и ограничат ли параллельный импорт.