Бывший главный редактор раскрыл объективность рейтингов Forbes

«Наши рейтинги отражают субъективную оценку редакции. Участники рейтинга могут с ними соглашаться или не соглашаться, но мы будем рейтинговать их дальше», — отметил Усков.

Бывший главный редактор также поделился механизмом составления рейтингов.

«При подсчете мы оцениваем стоимость компаний. У нас есть подробная методология подсчета, мы анализируем открытые данные, мнения экспертов и приходим к тем или иным выводам», — сообщил он.

По словам Ускова, рейтинг богатейших женщин России показывает, насколько справедлива оценка общества, поэтому он так важен для издания.