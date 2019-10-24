  • Бывший главный редактор раскрыл объективность рейтингов Forbes

    24 октября 2019, 18:29

    Ольга Ситникова

    Рейтинги Forbes нельзя считать объективными. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на экс-главреда Forbes Russia Николая Ускова.

    «Наши рейтинги отражают субъективную оценку редакции. Участники рейтинга могут с ними соглашаться или не соглашаться, но мы будем рейтинговать их дальше», — отметил Усков.

    Бывший главный редактор также поделился механизмом составления рейтингов.

    «При подсчете мы оцениваем стоимость компаний. У нас есть подробная методология подсчета, мы анализируем открытые данные, мнения экспертов и приходим к тем или иным выводам», — сообщил он.

    По словам Ускова, рейтинг богатейших женщин России показывает, насколько справедлива оценка общества, поэтому он так важен для издания.